0.84 Karat Pırlanta Safir Yüzük T3194 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.40 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.70 Karat

Kesim : Emerald



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu modern ve zarif yüzük, Pırlanta Safir Yüzük. Elegan tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her tarz ve her durum için mükemmel bir seçenektir.