Altın Taşlı Kadın Alyans
Ürün Kodu : M335049
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%0
29.988 TL
29.988 TL
PEŞİN FİYATINA 9.996 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Taşlı Kadın Alyans T10710
14 Ayar, Altın, 2.16 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zamansız zarafeti ve dayanıklı yapısıyla öne çıkan altın erkek alyans, stil sahibi erkekler için tasarlandı. Unutulmaz anlarınıza ömür boyu eşlik etsin.
Altın Taşlı Kadın Alyans
PEŞİN FİYATINA 9.996 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
29.988 TL
29.988 TL
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