0.42 Karat Pırlanta Baget Yüzük T503 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.45 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce Zarafet Sanatı ile tasarlanmış, pırlanta baget yüzükleri keşfedin. Bu zarif ve şık yüzük, size benzersiz bir görünüm kazandıracak. Kaliteli tasarımı ve parlak pırlanta taşıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katacak. Şimdi, ince zarafetin sanatını taşıyan bu pırlanta yüzüğü keşfedin.