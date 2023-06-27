0.04 Karat Pırlanta V Harf Kolye T3746 Altın, 8 Ayar, 1.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta V harf kolye, zariflik ve rafine bir tarzı temsil ediyor. Eşsiz tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafete şıklık katıyor. Sade ve zarif bir görünüme sahip olan bu kolye, her yaş ve tarza uyum sağlıyor. İnce işçilik ve kaliteli malzemelerle üretilen bu kolye, özel günlerde veya günlük kullanımda mükemmel bir seçenek Kendinizi şık ve zarif hissetmek için bu pırlanta kolyeyi tercih edebilirsiniz.