0.30 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3024 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.30 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafeti ve zamanı bir araya getirdiği bu eşsiz tasarım, pırlanta beştaş yüzüğü ile göz kamaştırıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu muhteşem parçayı keşfedin.