Altın Dokulu Erkek Alyans
Ürün Kodu : M335102
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%0
24.140 TL
24.140 TL
PEŞİN FİYATINA 8.047 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Dokulu Erkek Alyans T10714
14 Ayar, Altın, 1.47 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Sanatsal dokularla işlenen özel tasarım erkek alyans, maskülen zarafeti ve konforu bir arada sunuyor. Avantajlı alyans fiyatlarıyla unutulmaz anlarınıza eşlik etsin.
Altın Dokulu Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 8.047 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
24.140 TL
24.140 TL
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