Altın Üç Melek Trend Kolye T9507 Altın, 14 Ayar, 2,00 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Korunma, şefkat ve masumiyetin simgesi olan melekler, altının kusursuz parlaklığıyla bir araya gelerek ruhunuza dokunuyor. Üç melek silueti, altının göz alıcı dokusuyla birleşerek hem ruhsal bir dinginlik hem de sofistike bir duruş vadediyor. Üzerinizde taşıyacağınız manevi bir tılsım ya da sevdiklerinize varlığınızı daima hissettirecek koruyucu bir hediye olarak eşsizdir.