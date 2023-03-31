0.84 Karat Pırlanta Damla Safir Yüzük T3159 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.49 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.81 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şık ve elegan bir tasarıma sahip olan pırlanta safir yüzük, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir seçenektir. Uyum ifadesini en iyi şekilde yansıtan bu yüzük, şıklık ve zarafeti bir araya getirerek sizi özel hissettirecektir.