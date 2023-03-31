0.54 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3117 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.53 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın Modern Şıklık Sanatı ile tasarladığı Pırlanta Trend Yüzük, zarif ve trend bir görünüm sunuyor. Bu yüzük, her tarza uyum sağlayan şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için Lizay Pırlanta'nın eşsiz koleksiyonunu keşfedin.