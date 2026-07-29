Altın Kalemli Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : B365056
%0
18.360 TL
18.360 TL
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Kalemli Çocuk Bileklik T10598
14 Ayar, Altın, 1.69 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Işıltılı yüzey dokusuyla fark yaratan bu özel altın bileklik, minik bileklerde hem narin bir şıklık sergiliyor hem de ömür boyu saklanacak değerli bir anı oluyor.
Altın Kalemli Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 6.120 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
18.360 TL
18.360 TL
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