1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe
Ürün Kodu : DL05543
%0
220.416 TL
220.416 TL
PEŞİN FİYATINA 73.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe T5412
Beyaz Altın, 14 Ayar, 12.37 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.43 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.09 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.78 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Lab. Safir
Ağırlık : 0.54 Karat
Kesim : Baget
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta Baget Safir Kelepçe, safirin asil mavisi ve baget kesim pırlantaların ışıltısını bir araya getiriyor. Şıklığı ve zarafeti simgeleyen bu özel tasarım, her kombine uyum sağlayarak stilinizi tamamlıyor. Özel günler için eşsiz bir hediye seçeneği olan bu kelepçe, zamansız bir ihtişam sunuyor.
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 12.37 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Kelepçede toplam 1.84 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta ve safir taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan safir taşlar ise laboratuvar üretimidir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 73.472 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
220.416 TL
220.416 TL
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