1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe T5412 Beyaz Altın, 14 Ayar, 12.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.43 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.78 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.54 Karat

Kesim : Baget



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Baget Safir Kelepçe, safirin asil mavisi ve baget kesim pırlantaların ışıltısını bir araya getiriyor. Şıklığı ve zarafeti simgeleyen bu özel tasarım, her kombine uyum sağlayarak stilinizi tamamlıyor. Özel günler için eşsiz bir hediye seçeneği olan bu kelepçe, zamansız bir ihtişam sunuyor.