Altın Trend Çiçek Bileklik T607 Beyaz Altın, 8 Ayar, 3.57 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan ve minimalist tasarımıyla göz kamaştıran altın bileklikler, şıklığı ve zarafeti bir arada sunar. Altın tasarım bileklikler, her tarza ve her kıyafete uyum sağlayarak her anınıza değer katar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı tamamlamak için altın tasarım bileklikleri tercih edebilirsiniz.