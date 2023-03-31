0.73 Karat Pırlanta Baget Küpe T314 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.77 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.67 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget küpe, elegant tasarımıyla göz kamaştırıyor. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu küpe, her tarza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve dikkatleri üzerinize çekmek için ideal bir seçimdir.