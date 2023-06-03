1.53 Karat Pırlanta Damla Baget Küpe T3692 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.71 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.23 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve şık tasarıma sahip Pırlanta Damla Baget Küpe , Zarafetin en güzel ifadesidir. Sizi her ortamda büyüleyecek olan bu tasarım, şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenektir.