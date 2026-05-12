0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
Ürün Kodu : DN65264
%0
31.944 TL
31.944 TL
PEŞİN FİYATINA 10.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye T10153
Altın, 14 Ayar, 2.06 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik estetiği pırlantanın zamansız ışıltısıyla buluşturan 0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye, modern şıklığın zarif bir yorumunu sunuyor. Kare formun güçlü duruşu, merkezdeki ışık oyunlarıyla dengeli bir görünüm kazanıyor. Kendinizi şımartmak ya da anlamlı ve şık bir hediye seçmek istediğinizde tercih edebileceğiniz özel bir tasarımdır.
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2,06 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.05 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye
PEŞİN FİYATINA 10.648 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.944 TL
31.944 TL
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