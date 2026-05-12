0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye T10153 Altın, 14 Ayar, 2.06 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geometrik estetiği pırlantanın zamansız ışıltısıyla buluşturan 0.05 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kare Kolye, modern şıklığın zarif bir yorumunu sunuyor. Kare formun güçlü duruşu, merkezdeki ışık oyunlarıyla dengeli bir görünüm kazanıyor. Kendinizi şımartmak ya da anlamlı ve şık bir hediye seçmek istediğinizde tercih edebileceğiniz özel bir tasarımdır.