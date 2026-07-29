Altın Balık Sırtı Çocuk Bileklk
Ürün Kodu : B365013
%0
17.816 TL
17.816 TL
PEŞİN FİYATINA 5.939 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Balık Sırtı Çocuk Bileklk T10587
14 Ayar, Altın, 1.70 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zarif balık sırtı deseninin neşeli çocuk modasıyla buluştuğu bu özel altın bileklik, hem günlük kullanım hem de en değerli hediyeler için mükemmel bir tercih.
Altın Balık Sırtı Çocuk Bileklk
PEŞİN FİYATINA 5.939 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
17.816 TL
17.816 TL
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