Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye T1206 Altın, 14 Ayar, 2.60 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla oluşturduğu Altın Trend Kolye, rafine bir zarafeti yansıtıyor. İnce detaylarıyla dikkat çeken bu kolye, her tarza ve her yaşa uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve uzmanlığıyla üretilen bu kolye, zarafetinizi ve tarzınızı ön plana çıkaracak. Altın Trend Kolye ile şıklığınızı yansıtın!