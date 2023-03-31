Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye T1206

Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye
Ürün Kodu : N098540
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25.432 TL
25.432 TL
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye T1206Altın, 14 Ayar, 2.60 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın zarif ve şık tasarımıyla oluşturduğu Altın Trend Kolye, rafine bir zarafeti yansıtıyor. İnce detaylarıyla dikkat çeken bu kolye, her tarza ve her yaşa uyum sağlayarak şıklığınızı tamamlıyor. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve uzmanlığıyla üretilen bu kolye, zarafetinizi ve tarzınızı ön plana çıkaracak. Altın Trend Kolye ile şıklığınızı yansıtın!
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 2.60 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Sarı altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar sarı altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İlk takı hediyesi için uygun mu?
6- Doğum günü, yıl dönümü veya özel günler için ideal bir hediye seçeneğidir. Talep halinde hediye kutusuyla gönderilebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Taşlı Dikdörtgen Kolye
PEŞİN FİYATINA 8.477 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.432 TL
25.432 TL
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