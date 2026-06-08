0.34 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
Ürün Kodu : DB15393
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74.160 TL
74.160 TL
PEŞİN FİYATINA 24.720 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.34 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik T10264
Rose Altın, 14 Ayar, 4.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.34 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Bileğinizde zarif bir ışık oyunu yaratan bu pırlanta bileklik, her hareketinizle göz kamaştırıyor. Işıltılı taşların kusursuz dizilimi, tasarıma dengeli ve sofistike bir görünüm kazandırıyor. Gündüzden geceye uzanan şıklığın vazgeçilmez tamamlayıcılarından biri olmaya aday.
0.34 Karat Pırlanta Taşlı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 24.720 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
74.160 TL
74.160 TL
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