Altın Baget Zincir Bileklik T600 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.50 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ve zarif dokunuş ile tasarlanmış altın baget bileklikler, şıklığınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Her tarza uyum sağlayan bu bileklikler, özel günlerinizde veya günlük hayatta şıklığınızı ön plana çıkarır. Altın baget bileklikler, kaliteli ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunar. Siz de şıklığınızı tamamlamak ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için altın baget bileklikleri tercih edebilirsiniz.