0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
Ürün Kodu : DR169441
%0
28.488 TL
28.488 TL
PEŞİN FİYATINA 9.496 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük T10432
Altın, 14 Ayar, 1,97 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 0.78 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
çevreleyen siyah taşlar, güçlü karakteri ve modern görünümüyle dikkat çekiyor. Tek başına kullanıldığında çarpıcı, diğer yüzüklerle kombinlendiğinde ise son derece sofistike bir görünüm yaratıyor.
0.78 Karat Siyah Taşlı Tamtur Yüzük
PEŞİN FİYATINA 9.496 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
28.488 TL
28.488 TL
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