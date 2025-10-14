Altın Zincir Detaylı Baget Yüzük T7474 Altın, 14 Ayar, 1.55 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern altın işçiliğinin en şık örneklerinden olan bu yüzük, zincir formuyla baget pırlantanın keskinliğini harmanlıyor. Alışılmışın dışında bir tasarım arayanlar için hem iddialı hem de son derece zarif bir seçenek. Parmağınızda modern bir sanat eseri taşırken stilinizin özgünlüğünü vurgulayın.