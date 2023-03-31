Altın Kalpli Yonca Kolye T1429 Altın, 14 Ayar, 1.48 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Yonca Kolye, estetik ve zarif bir tasarıma sahip olan bir mücevherdir. Bu kolye, yonca şeklindeki altın detaylarıyla dikkat çekerken, zarif bir ifadeyle stilinize şıklık katmayı hedefler. Estetik bir görünüm sunan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayarak özel anlarınıza zarafet katar.