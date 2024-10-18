3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik T5227 Beyaz Altın, 14 Ayar, 10.56 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.31 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Damla Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık :0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.15 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Markiz Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.66 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 2.42 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltılı taşların özenle yerleştirildiği bu tasarım, etkileyici ama dengeli bir görünüm sunar. Günlük şıklığı cesur bir ifadeyle tamamlamak isteyenler için zarif bir duruş sağlar. Dikkat çeken ama sade kalan bir güzellik sunar.