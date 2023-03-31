0.38 Karat Pırlanta Trend Küpe T2197 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern ve göz alıcı bir görünüm elde etmek isteyenler için ideal bir seçenek olan bu Pırlanta Trend Küpe pırlanta taşlarıyla dikkat çekiyor. Şık ve zarif bir şekilde tasarlanmış olan bu küpeler, her türlü kıyafetle mükemmel bir uyum sağlıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ön plana çıkarmak için bu göz alıcı küpeleri tercih edebilirsiniz.