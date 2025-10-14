Altın Markiz Tektaş Yüzük T7475 Altın, 14 Ayar, 1,35 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Markiz kesim tektaşıyla öne çıkan bu altın yüzük, zarif ve zamansız bir şıklık sunar. İnce tasarımı sayesinde hem günlük kullanıma hem de özel anlara rahatlıkla uyum sağlar. Her stile zarafet katacak, özel bir aksesuardır.