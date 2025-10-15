0.93 Karat Pırlanta Baget Yüzük T7496 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.53 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Güçlü ve zarif bir duruş sergileyen pırlanta baget yüzük, etkileyici ışıltısıyla dikkat çeker. Baget kesimin modern çizgileriyle tasarlanan yüzük, hem klasik hem çağdaş stillerle mükemmel uyum sağlar. Işıltınızı yansıtmak istediğiniz her an için özel bir parça.