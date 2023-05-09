0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe T3627

0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
Ürün Kodu : DE21370
%0
50.976 TL
50.976 TL
PEŞİN FİYATINA 16.992 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe T3627Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.26 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.17 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.03 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.19 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Estetik Zerafe ile Lizay Pırlanta'nın muhteşem tasarımıyla hazırlanan pırlanta baget çiçek küpe ile zarafetinizi ön plana çıkarın. Eşsiz tasarımı ve kaliteli işçiliğiyle dikkat çeken bu küpe, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Lizay Pırlanta'nın güvencesiyle satın alabileceğiniz bu özel parça, şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçenektir.
0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.26 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Küpelerdeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
3- Küpede toplam 0.39 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta taşlar kullanılmaktadır.
4- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altından üretilmiştir. Metal hassasiyeti kişiden kişiye farklılık gösterebildiğinden, hassas kulaklar için uygunluğu konusunda kesin bir garanti verilememektedir. Bilinen bir metal alerjiniz varsa kullanım öncesinde doktorunuza danışmanızı öneririz.
5- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe
PEŞİN FİYATINA 16.992 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
50.976 TL
50.976 TL
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