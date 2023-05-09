0.39 Karat Pırlanta Baget Çiçek Küpe T3627 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.17 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik Zerafe ile Lizay Pırlanta'nın muhteşem tasarımıyla hazırlanan pırlanta baget çiçek küpe ile zarafetinizi ön plana çıkarın. Eşsiz tasarımı ve kaliteli işçiliğiyle dikkat çeken bu küpe, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Lizay Pırlanta'nın güvencesiyle satın alabileceğiniz bu özel parça, şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçenektir.