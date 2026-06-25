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Altın Taşlı Kolye

Ürün Kodu : N178451
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8.296 TL
8.296 TL
PEŞİN FİYATINA 2.765 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Taşlı Kolye T10468

Altın, 14 Ayar, 0.84 gr

Zincir boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı zarifçe yansıtan taş detayı, bu minimal altın kolyeye sade ama etkileyici bir görünüm kazandırıyor. İnce tasarımı sayesinde günün her anında rahatlıkla kullanılabilir, farklı zincirlerle birlikte modern bir stil oluşturabilir. Zamansız çizgisiyle yıllar boyunca keyifle taşınabilecek özel bir parçadır. Küçük bir ışıltı, büyük bir etki bırakır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Altın Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.765 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.296 TL
8.296 TL
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ALIŞVERİŞ

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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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