Altın Taşlı Kolye T10468 Altın, 14 Ayar, 0.84 gr



Zincir boyu: 42cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işığı zarifçe yansıtan taş detayı, bu minimal altın kolyeye sade ama etkileyici bir görünüm kazandırıyor. İnce tasarımı sayesinde günün her anında rahatlıkla kullanılabilir, farklı zincirlerle birlikte modern bir stil oluşturabilir. Zamansız çizgisiyle yıllar boyunca keyifle taşınabilecek özel bir parçadır. Küçük bir ışıltı, büyük bir etki bırakır.