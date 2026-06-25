Altın Taşlı Kolye
Ürün Kodu : N178451
%0
8.296 TL
8.296 TL
PEŞİN FİYATINA 2.765 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Taşlı Kolye T10468
Altın, 14 Ayar, 0.84 gr
Zincir boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığı zarifçe yansıtan taş detayı, bu minimal altın kolyeye sade ama etkileyici bir görünüm kazandırıyor. İnce tasarımı sayesinde günün her anında rahatlıkla kullanılabilir, farklı zincirlerle birlikte modern bir stil oluşturabilir. Zamansız çizgisiyle yıllar boyunca keyifle taşınabilecek özel bir parçadır. Küçük bir ışıltı, büyük bir etki bırakır.
Altın Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 2.765 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
8.296 TL
8.296 TL
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