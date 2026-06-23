Gümüş İşlemeli Mavi Tesbih
Ürün Kodu : G025224
%0
40.464 TL
40.464 TL
PEŞİN FİYATINA 13.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Gümüş İşlemeli Mavi Tesbih T10464
Gümüş, 925 Ayar, 23.37 gr
Allahuekber yazmaktadır.
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin huzur veren tonları, bu işlemeli tesbihe sakin ama etkileyici bir duruş kazandırıyor. Titizlikle hazırlanan işleme detayları, tasarımın estetik değerini artırırken geleneksel ruhunu koruyor. Klasik çizgileri modern zevklerle buluşturan yapısı sayesinde uzun yıllar keyifle taşınabilecek özel bir parçaya dönüşüyor. Dinginliğin en zarif yansıması, ince detaylarda saklıdır.
Gümüş İşlemeli Mavi Tesbih
PEŞİN FİYATINA 13.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.464 TL
40.464 TL
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