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Gümüş İşlemeli Mavi Tesbih

Ürün Kodu : G025224
%0
40.464 TL
40.464 TL
PEŞİN FİYATINA 13.488 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Gümüş İşlemeli Mavi Tesbih T10464

Gümüş, 925 Ayar, 23.37 gr

Allahuekber yazmaktadır.

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Mavinin huzur veren tonları, bu işlemeli tesbihe sakin ama etkileyici bir duruş kazandırıyor. Titizlikle hazırlanan işleme detayları, tasarımın estetik değerini artırırken geleneksel ruhunu koruyor. Klasik çizgileri modern zevklerle buluşturan yapısı sayesinde uzun yıllar keyifle taşınabilecek özel bir parçaya dönüşüyor. Dinginliğin en zarif yansıması, ince detaylarda saklıdır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları
Gümüş İşlemeli Mavi Tesbih
PEŞİN FİYATINA 13.488 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.464 TL
40.464 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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