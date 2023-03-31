0.63 Karat Pırlanta Baget Kolye T262 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.11 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.25 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik güzellik ifadesiyle tasarlanmış pırlanta Baget Kolye, sanatın en zarif ve şık şekillerinden biridir. Bu özel tasarım, zarafeti ve lüksü bir araya getirerek sizi etkileyici bir şekilde ifade eder. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.