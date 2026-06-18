2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
Ürün Kodu : DR10473
%0
104.688 TL
104.688 TL
PEŞİN FİYATINA 34.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10429
Rose Altın, 14 Ayar, 6,5 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 2.39 Karat
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Her biri ayrı bir hikâye anlatıyormuş gibi sıralanan taşlar, bu beştaş yüzüğe etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Siyah taşların güçlü duruşu, tasarımın klasik çizgilerine çağdaş bir yorum getiriyor. Parmakta belirgin bir ışıltı ve karakter yaratan bu yüzük, özel anların anlamını güçlendiriyor. Bazı hikayeler beş taşta sonsuzlaşır.
2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük
PEŞİN FİYATINA 34.896 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
104.688 TL
104.688 TL
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