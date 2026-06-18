2.39 Karat Siyah Taşlı Beştaş Yüzük T10429 Rose Altın, 14 Ayar, 6,5 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 2.39 Karat

Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Her biri ayrı bir hikâye anlatıyormuş gibi sıralanan taşlar, bu beştaş yüzüğe etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Siyah taşların güçlü duruşu, tasarımın klasik çizgilerine çağdaş bir yorum getiriyor. Parmakta belirgin bir ışıltı ve karakter yaratan bu yüzük, özel anların anlamını güçlendiriyor. Bazı hikayeler beş taşta sonsuzlaşır.