Altın Şans Kolye T9474 Altın, 14 Ayar, 2,96 gr



Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İyi dileklerin ve pozitif enerjinin somutlaşmış hali olan bu kolye, boynunuzda taşıyacağınız narin bir tılsım. Altının sıcak dokunuşuyla şekillenen figürler, gün boyu size umut ve neşe fısıldıyor. Sevdiklerinize sunacağınız bu armağan, onların her adımda korunup kollandığını hissettirecek nazik bir jest niteliğinde.