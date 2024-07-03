0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe T5008 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.03 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zamansız tasarımıyla öne çıkan bu parça, sade çizgilerle güçlü bir duruş sergiler. Parlak detaylarıyla gün boyu enerjinizi yükseltirken, her stile kolaylıkla uyum sağlar. Özgün bir dokunuş arayanlar için modern, zarif ve etkileyici bir tamamlayıcıdır.