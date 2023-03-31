2.91 Karat Pırlanta Gerdanlık T1703 Beyaz Altın, 14 Ayar, 17.23 gr Taş : Pırlanta

Ağırlık : 2.91 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Elegansın Yolu ile Pırlanta Gerdanlık, zarafeti ve şıklığı bir araya getiren benzersiz bir takı parçasıdır. Bu muhteşem gerdanlık, pırlanta taşlarıyla süslenmiştir ve her adımda dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlar. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için ideal bir seçimdir.