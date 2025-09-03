0.80 Karat Pırlanta Yarımtur Yüzük T6039 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltılı detaylarıyla öne çıkan bu yarımtur yüzük, sade ama etkileyici formuyla feminen bir şıklık sunar. Günlük kombinlerde zarif bir parıltı, özel günlerde ise göz kamaştırıcı bir tamamlayıcı olur.