Altın Gül Yüzük T2931 Rose Altın, 8 Ayar, 3.03 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafet ve basitlik ile tasarlanmış Altın Gül Yüzük, zarif ve şık bir görünüm sunar. Bu yüzük, altının eşsiz parlaklığını ve gül şeklindeki detayları bir araya getirerek, her stil için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Sade ve minimalist tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her yaşam tarzına uyum sağlar. Altın Gül Yüzük ile tarzınızı tamamlayın ve şıklığınızı ön plana çıkarın.