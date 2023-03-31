0.05 Karat Pırlanta Markiz Baget Kolye T284 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal ve şık tasarımıyla dikkat çeken pırlanta baget kolye, zarif ve şık bir görünüm sunuyor. Bu özel tasarım, her stil ve her durum için mükemmel bir seçenek Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.