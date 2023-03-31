0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe T868

0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe
Ürün Kodu : DL00296
%0
94.584 TL
94.584 TL
PEŞİN FİYATINA 31.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe T868Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.89 gr
Taş : Elmas
Ağırlık : 0.38 Karat
Renk : W
Berraklık : VS
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.24 Karat
Renk : H
Berraklık : VS
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Bu zarif ve ışıltılı Pırlanta Elmas Kelepçe, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Eşsiz tasarımı ve yüksek kaliteli elmaslarıyla, bu kelepçe size zarafet ve lüks bir ifade sunar. Herhangi bir özel gün veya özel bir hediye için idealdir.
0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.89 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.62 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Üründe kullanılan elmaslar; kesim, renk, berraklık ve karat özellikleri açısından özenle seçilmiş olup yüksek parlaklık ve ışıltı sunar.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 31.528 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
94.584 TL
94.584 TL
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