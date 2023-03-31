0.62 Karat Pırlanta Elmas Kelepçe T868 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.89 gr

Taş : Elmas

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : W

Berraklık : VS

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.24 Karat

Renk : H

Berraklık : VS

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Bu zarif ve ışıltılı Pırlanta Elmas Kelepçe, herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Eşsiz tasarımı ve yüksek kaliteli elmaslarıyla, bu kelepçe size zarafet ve lüks bir ifade sunar. Herhangi bir özel gün veya özel bir hediye için idealdir.