0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye T7428 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.02 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 0.68 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın nadir sunduğu fancy renkli taşlarla hayat bulan bu kolye, pırlanta işçiliğinin zirvesini temsil ediyor. Sıradanlıktan uzak, özgün ve sanatsal bir duruş sergileyen bu tasarım, stilinde karakterini ön plana çıkarmak isteyen herkes için ideal. Her detayında farklı bir parıltı saklayan, göz kamaştırıcı bir tercih.