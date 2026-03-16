0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye T9799 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,77 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Lab. Fancy

Ağırlık: 0.60 Karat

Kesim: Markiz Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Doğanın zarafeti, markiz kesim pırlantaların oluşturduğu bu narin çiçek formunda yeniden canlanıyor. Beyaz altın zincirin ucunda parlayan bu özel kolye, pırlantanın ışıltısını çiçeklerin romantik ruhuyla kusursuzca birleştiriyor. Hem masum hem de etkileyici bir hediye arayanlar için bu tasarım, her anınıza bahar tazeliği ve şıklığı getirecek.