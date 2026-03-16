0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye
Ürün Kodu : DN56886
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27.624 TL
27.624 TL
PEŞİN FİYATINA 9.208 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye T9799
Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,77 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.05 Karat
Renk: F
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Lab. Fancy
Ağırlık: 0.60 Karat
Kesim: Markiz
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Doğanın zarafeti, markiz kesim pırlantaların oluşturduğu bu narin çiçek formunda yeniden canlanıyor. Beyaz altın zincirin ucunda parlayan bu özel kolye, pırlantanın ışıltısını çiçeklerin romantik ruhuyla kusursuzca birleştiriyor. Hem masum hem de etkileyici bir hediye arayanlar için bu tasarım, her anınıza bahar tazeliği ve şıklığı getirecek.
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.77 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Kolye üzerindeki pırlanta taşının özellikleri nelerdir?
2- Toplam 0.65 karat ağırlığında pırlanta taşı kullanılmaktadır. Laboratuvar üretimi olan taş, F renk ve S berraklık kalitesindedir.
3- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
3- 0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
4- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
5- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
5- 0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.65 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Çiçek Kolye
PEŞİN FİYATINA 9.208 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
27.624 TL
27.624 TL
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