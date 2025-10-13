3.64 Karat Pırlanta Zümrüt Bileklik T7423 Altın, 14 Ayar, 7.04 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Zümrüt

Ağırlık : 3.10 Karat

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Canlı zümrüt taşları ve pırlantaların muhteşem uyumuyla tasarlanan pırlanta zümrüt bileklik, şıklığı ve zarafeti bileğinizde buluşturuyor. Derin yeşil tonları, etrafını saran pırlantalarla daha da parlayarak özel günlerin vazgeçilmez tamamlayıcısı oluyor. Hem gösterişli hem de zarif bir tasarım arayanlar için ideal bir seçenek.