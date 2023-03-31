0.92 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük T562 Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.34 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.52 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.40 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Estetik sanat dokunuşlarının dengesiyle tasarlanmış, zarif ve şık bir yüzük olan pırlanta yarım tur baget yüzük, her kadının hayalindeki mücevher olabilir. Bu özel yüzük, zarafeti ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için bu yüzüğü tercih edebilirsiniz.