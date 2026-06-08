0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye
Ürün Kodu : DN65367
%0
37.776 TL
37.776 TL
PEŞİN FİYATINA 12.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye T10287
Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.07 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: G
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Kusursuz daire formundan ilham alan bu kolye, sadeliğin içindeki zarafeti yansıtıyor. Pırlantaların oluşturduğu ışık halkası, boyun bölgesinde zarif bir vurgu yaratıyor. Her dönemin modasına uyum sağlayan klasik bir şıklık sunuyor.
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.592 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.776 TL
37.776 TL
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