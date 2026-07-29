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Altın Tektaş Kolye

Ürün Kodu : N158346
Altın Tektaş Kolye
Altın Tektaş Küpe
Altın Tektaş Yüzük
Seçiniz
%0
11.288 TL
11.288 TL
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 15 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

Altın Tektaş Kolye T10632

14 Ayar, Beyaz Altın, 1.14 gr

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tek bir detaya sığdırılmış derin bir anlam... Hem kendi tarzınıza rafine bir dokunuş eklemek hem de sevdiklerinizin kalbine dokunacak ömürlük bir hatıra bırakmak için son derece eşsiz bir seçim.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

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Altın Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.288 TL
11.288 TL
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
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Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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