Altın Tektaş Kolye
Ürün Kodu : N158346
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%0
11.288 TL
11.288 TL
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Tektaş Kolye T10632
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.14 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Tek bir detaya sığdırılmış derin bir anlam... Hem kendi tarzınıza rafine bir dokunuş eklemek hem de sevdiklerinizin kalbine dokunacak ömürlük bir hatıra bırakmak için son derece eşsiz bir seçim.
Altın Tektaş Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.763 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
11.288 TL
11.288 TL
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