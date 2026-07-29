Altın Tektaş Kolye T10632 14 Ayar, Beyaz Altın, 1.14 gr Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Tek bir detaya sığdırılmış derin bir anlam... Hem kendi tarzınıza rafine bir dokunuş eklemek hem de sevdiklerinizin kalbine dokunacak ömürlük bir hatıra bırakmak için son derece eşsiz bir seçim.