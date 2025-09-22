3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
Ürün Kodu : DB13262
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135.576 TL
135.576 TL
PEŞİN FİYATINA 45.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik T7243
Altın, 14 Ayar, 9.60 gr
Taş : Lab. Black Stone
Ağırlık : 3.37 Karat
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Maskülen tasarımı ve göz alıcı siyah taşlarıyla su yolu bileklik, erkeksi şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. İnce işçilikle dizilen taşlar, bileğinizde modern ve sofistike bir duruş yaratırken, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun güçlü bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Stilinizde fark yaratmak isteyen erkekler için ideal bir seçim.
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.60 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- 3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar pırlanta bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- 3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik
PEŞİN FİYATINA 45.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
135.576 TL
135.576 TL
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