3.37 Karat Siyah Taşlı Erkek Su Yolu Bileklik T7243 Altın, 14 Ayar, 9.60 gr Taş : Lab. Black Stone

Ağırlık : 3.37 Karat



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Maskülen tasarımı ve göz alıcı siyah taşlarıyla su yolu bileklik, erkeksi şıklığı ve zarafeti bir araya getiriyor. İnce işçilikle dizilen taşlar, bileğinizde modern ve sofistike bir duruş yaratırken, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun güçlü bir aksesuar olarak öne çıkıyor. Stilinizde fark yaratmak isteyen erkekler için ideal bir seçim.