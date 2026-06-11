Altın Lacivert Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
Ürün Kodu : B359867
%0
105.128 TL
105.128 TL
PEŞİN FİYATINA 35.043 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Lacivert Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik T10316
Altın, 14 Ayar, 10,20 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Lacivert ve yeşil tonlarının zengin uyumu, siyah detaylarla birleşerek çarpıcı bir kontrast yaratıyor. Renklerin dengeli birlikteliği tasarıma sofistike bir hava katarken, altın dokunuşlar görünümü tamamlıyor. Farklı tonların bir araya gelişi, bilek üzerinde maskülen bir etki bırakıyor.
Altın Lacivert Yeşil Taşlı Siyah Erkek Bileklik
PEŞİN FİYATINA 35.043 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
105.128 TL
105.128 TL
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