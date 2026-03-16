0.21 Karat Pırlanta Baget Taşlı Trend Yüzük T9802 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2,28 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.13 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.08 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern mücevher sanatının en zarif örneklerinden biri olan bu tasarım, baget pırlantaların keskin ışıltısını akıcı hatlarla buluşturuyor. Beyaz altının üzerinde süzülen berrak taşlar, parmağınızda sofistike ve özgün bir imza bırakıyor. Gündüzden geceye her stile eşlik edebilecek bu yüzük, şıklığı detaylarda arayan özgür ruhlar için tasarlandı.