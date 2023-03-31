0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik T144

0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
Ürün Kodu : DB06152
%0
77.232 TL
77.232 TL
PEŞİN FİYATINA 25.744 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik T144Rose Altın, 14 Ayar, 4.94 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.05 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Baget
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.12 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal Sanat İzleriyle Baget Bileklik, Lizay kalitesiyle tasarlanmıştır. Şık ve zarif bir görünüm sunan bu bileklik, minimal sanat izleriyle süslenmiştir. pırlanta baget taşlarıyla bezeli olan bu bileklik, sizlere zarif bir tarz sunar. Lizay ile şıklığı ve kaliteyi bir arada bulabileceğiniz bu bileklik, her türlü kombinle uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz bu bileklik, sizlere tarzınızı yansıtma imkanı sunar.
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4.94 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.17 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar rose altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar rose altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik
PEŞİN FİYATINA 25.744 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
77.232 TL
77.232 TL
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