0.17 Karat Pırlanta Baget Bileklik T144 Rose Altın, 14 Ayar, 4.94 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.05 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimal Sanat İzleriyle Baget Bileklik, Lizay kalitesiyle tasarlanmıştır. Şık ve zarif bir görünüm sunan bu bileklik, minimal sanat izleriyle süslenmiştir. pırlanta baget taşlarıyla bezeli olan bu bileklik, sizlere zarif bir tarz sunar. Lizay ile şıklığı ve kaliteyi bir arada bulabileceğiniz bu bileklik, her türlü kombinle uyum sağlar. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz bu bileklik, sizlere tarzınızı yansıtma imkanı sunar.