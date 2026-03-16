1.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Safir Çiçek Küpe T9789 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1,71 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.09 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Safir

Ağırlık: 1.15 Karat

Kesim: Damla Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Merkezdeki ışıltıyı çevreleyen damla kesim safir yapraklar, kulaklarınızda asil bir gece çiçeği gibi açıyor. Safirin derin mavisiyle pırlantanın ışığı arasındaki o muazzam kontrast, tasarıma mistik ve asil bir derinlik katıyor. Mavinin en rafine tonunu pırlanta zarafetiyle buluşturan, hayranlık uyandırıcı bir sanat eseri.