0.43 Karat Pırlanta Trend Küpe T2353 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.26 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.16 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Elegan Simplicity ile Pırlanta Trend Küpe, şıklığı ve sadeliği bir araya getiren bir takıdır. Bu küpeler, pırlanta taşlarıyla süslenmiştir ve son moda trendlere uygun bir tasarıma sahiptir. Şıklığı ve zarafeti sevenler için mükemmel bir seçenek olan bu küpeler, her türlü kıyafetle uyum sağlayarak her anınıza değer katar. Elegan Simplicity ile Pırlanta Trend Küpe, tarzınızı tamamlayacak ve sizi özel hissettirecek bir aksesuardır.